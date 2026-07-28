Kaja Juvan zavida Dončiću, kaznovana tudi Sabalenka

Poletna teniška sezona je zelo živahna, tudi z rezultatskimi vzponi in padci slovenskih akterjev, med katerimi so glede na uspehe zadnjih let predvsem dekleta pod posebnim drobnogledom. Že dolgo pa na igriščih pogrešamo Kajo Juvan, pred dobrimi štirimi leti 58. igralko lestvice WTA. Zdravstvene težave so ji preprečile že pomemben pomladni reprezentančni nastop v Portorožu s Španijo, po okrevanju je sledila vrnitev k treningu, bil je v načrtu nastop na odprtem prvenstvu ZDA, od 30. avgusta do 13. septembra. Toda vnovič se ji je zataknilo z zdravjem. S 25-letnico smo se pogovarjali v njej domači Ljubljani. Kaja, opažamo vašo prepoznavno željo po vrnitvi, obenem pa zdravstvene težave nočejo izginiti. Nam lahko razkrijete, za kaj pravzaprav gre? Na žalost sem več kot polovico letošnjih tekem ...