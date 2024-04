Kaja Kajzer v boju za zlato kolajno

Že uvodni dan 73. evropskega prvenstva v judu se slovenski tabor veseli prve kolajne. Z njo se bo okitila Ljubljančanka Kaja Kajzer, ki se je po štirih zmagah prebila v finale kategorije do 57 kilogramov, v katerem se bo pozno popoldne pomerila z ukrajinsko zvezdnico Darjo Bilodid. V primeru zmage bo prejela zlato lovoriko, v primeru poraza pa srebrno odličje.

Kajzerjeva je začela odlično in v drugem krogu – v prvem je bila prosta – že po vsega 28 sekundah ugnala Bolgarko Snežano Gramatikovo. V osmini finala je bila prepričljivo boljša še od Avstrijke Laure Kallinger, ki je 36 sekund pred koncem prejela še tretjo kazen, bolj izenačen pa je bil četrtfinalni dvoboj s Srbkinjo Marico Perišić. Potem ko se je redni del razpletel z neodločenim izidom, je o zmagovalki odločal podaljšek, v katerem se je po slabi minuti zlate točke in z njo zmage veselila 24-letna judoistka Bežigrada.

Tako se je naša borka uvrstila v polfinale, v katerem se je pomerila z Nemko Pauline Starke. Kaja tega dvoboja ni začela najbolje, saj je po dobri minuti padla za vazari. Toda kljub zaostanku se ni vdala. Ravno nasprotno; minuto pred koncem je z lepim metom nadomestila zaostanek, petindvajset sekund pozneje pa se je razveselila zmage, potem ko so Starkejevo diskvalificirali zaradi nevarne in zatorej prepovedane tehnike napada.

Maruša Štangar (levo) je morala priznati premoč Belgijki Ellen Salens. FOTO: Darko Petelinšek

Maruša Štangar še ni tam, kjer si želi biti

Maruša Štangar (do 48 kilogramov), ki je bila za začetek prosta, je presenetljivo izpadla v drugem krogu, v katerem je izgubila z Belgijko Ellen Salens. Čeprav je njun dvoboj trajal le dobri dve minuti, se je v tem času na tatamiju zgodilo veliko. Že po 20 sekundah je sodnik prekinil obračun, potem ko je 26-letna Ljubljančanka, ki na svetovni lestvici drži 16. mesto, po prejetem udarcu začela krvaveti iz nosu. Zatem so judoistki Olimpije že pripisali akcijo za vazari, ki pa so jo pristojni naknadno (po ogledu posnetka) zbrisali, na polovici dvoboja pa je leto starejša Belgijka, ki v točkovanju zaseda 48. mesto, ujela Marušo v končni prijem za zmago z iponom.

»Zdaj težko povem kaj pametnega. Izgubila sem prelahko, ne bi smela dovoliti, da me je tako prijela v parterju. Ellen je precej nižjerangirana od mene. Resda gre za neugodno borko, ki je tudi višja, vendar pa sem takšne nasprotnice že 'tepla'. Zagotovo sem imela tudi tokrat priložnost za zmago, ki je na žalost nisem znala izkoristiti. S trenerko Olgo Štirba sva sicer poskusili spremeniti določene stvari, vendar očitno še nisem tam, kjer bi si želela biti,« je bila potrta mlajša od sester Štangar, ki je obžalovala tudi odločitev sodnika, da je po sprva dosojeni akciji za vazari prekinil dvoboj. »Takrat sem imela možnost za končni prijem,« je pojasnila magistrica inženirka živilstva, ki jo že čez teden dni čaka nastop na turnirju za grand slam v Dušanbeju.

David Štarkel (v belem kimonu) je moral priznati premoč Ukrajincu Artemu Lesjuku. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

Veliko več je pričakoval tudi David Štarkel

Za Davida Štarkla (do 60 kilogramov) se je prvenstvo končalo že v uvodnem krogu, v katerem je moral priznati premoč Ukrajincu Artemu Lesjuku. Dvoboja je bilo konec po poldrugi minuti, ko je Lesjuk še drugič vrgel judoista Impola za vazari. »Tekmeca poznam, tako da vem, katere tehnike izvaja. Kljub temu sem dvakrat padel – kot kakšen začetnik. Ne bi smel,« po porazu ni skrival nezadovoljstva Štarkel, ki je bil toliko bolj razočaran, ker je – kot je sam dejal – dobro pripravljen in se je odlično počutil.

»Na žalost tega nisem pokazal. Pričakoval sem veliko več, prepričan sem bil, da bom preskočil prvo oviro,« je pripomnil slovenski reprezentant v najlažji kategoriji, ki se bo po končanem prvenstvu pogovoril s trenerjem, kako naprej.