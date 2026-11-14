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Drugo

Kaja Kajzer Žabkar je znova navdušila

Izvrstna slovenska judoistka je vnovič navdušila. V Zagrebu je prišla do srebrne kolajne, v finalu je bila od nje boljša Kanadčanka Jessica Klimkait.
Kaja Kajzer Žabkar od novega uspeha. FOTO: instagram/K. K.
Galerija
Kaja Kajzer Žabkar od novega uspeha. FOTO: instagram/K. K.
M. Ru.
14. 11. 2026 | 17:48
1:50
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Slovenska judoistka Kaja Kajzer Žabkar je na veliki nagradi v Zagrebu osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov. V finalu jo je premagala Kanadčanka Jessica Klimkait, ki je odločilni met izvedla 12 sekund pred koncem dvoboja.

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Nov velik uspeh slovenskega judoista, ki je v formi kariere

Šestindvajsetletna Slovenka, osma na svetovni lestvici, je upravičila vlogo druge nosilke. Po prostem prvem krogu je z iponom premagala Španko Arielo Sanchez Benitez, v četrtfinalu pa še domačinko Nino Simić. V polfinalu je bila z jukom boljša od Hrvatice Ive Oberan in se ji oddolžila za poraz v boju za bron na letošnjem evropskem prvenstvu.

Kajzer Žabkar tako nadaljuje uspešno sezono, v kateri je na turnirjih za grand slam osvojila srebro v Budimpešti ter bronasti kolajni v Abu Dabiju in Tbilisiju.

Kaja Kajzer Žabkar je v finalu klonila proti Kanadčanki. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
Kaja Kajzer Žabkar je v finalu klonila proti Kanadčanki. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

V kategoriji do 81 kilogramov je Igor Tsurkan zasedel sedmo mesto. Po dveh zmagah je v četrtfinalu izgubil proti Italijanu Brightu Maddaloniju Nosi, v repesažu pa ga je premagal še Francoz Arnaud Aregba. Nace Herkovič in Martin Hojak sta izpadla v uvodnih dvobojih.

Slovenija ima po dveh dneh tekmovanja dve kolajni, saj je že v petek bron osvojil David Štarkel. V nedeljo bosta nastopila še Metka Lobnik in Gal Bertalanič Žižek.

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