Kaja Kajzer Žabkar je znova navdušila

Slovenska judoistka Kaja Kajzer Žabkar je na veliki nagradi v Zagrebu osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov. V finalu jo je premagala Kanadčanka Jessica Klimkait, ki je odločilni met izvedla 12 sekund pred koncem dvoboja.

Šestindvajsetletna Slovenka, osma na svetovni lestvici, je upravičila vlogo druge nosilke. Po prostem prvem krogu je z iponom premagala Španko Arielo Sanchez Benitez, v četrtfinalu pa še domačinko Nino Simić. V polfinalu je bila z jukom boljša od Hrvatice Ive Oberan in se ji oddolžila za poraz v boju za bron na letošnjem evropskem prvenstvu.

Kajzer Žabkar tako nadaljuje uspešno sezono, v kateri je na turnirjih za grand slam osvojila srebro v Budimpešti ter bronasti kolajni v Abu Dabiju in Tbilisiju.

Kaja Kajzer Žabkar je v finalu klonila proti Kanadčanki. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

V kategoriji do 81 kilogramov je Igor Tsurkan zasedel sedmo mesto. Po dveh zmagah je v četrtfinalu izgubil proti Italijanu Brightu Maddaloniju Nosi, v repesažu pa ga je premagal še Francoz Arnaud Aregba. Nace Herkovič in Martin Hojak sta izpadla v uvodnih dvobojih.

Slovenija ima po dveh dneh tekmovanja dve kolajni, saj je že v petek bron osvojil David Štarkel. V nedeljo bosta nastopila še Metka Lobnik in Gal Bertalanič Žižek.