Velik uspeh družine Hočevar, v slogu Prevcev sta dobila svetovni pokal

Brat in sestra Eva Alina ter Žiga Lin Hočevar sta zmagovalca svetovnega pokala v kanuju. Starejša sestra je naslov potrdila navkljub slabšem nastopu, medtem ko je mlajši brat z drugim mestom na današnji tekmi še enkrat močno navdušil.

Eva Alina je kljub slabšemu nastopu na finalu svetovnega pokala v Seu d'Urgellu, kjer je zasedla 20. mesto, zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala. Čeprav se ni uvrstila v finale, so ji šli v njem močno na roko dosežki njenih konkurentk, tako da je legendarno Jessico Fox na koncu premagala za vsega dve točki.

Zvezdnica iz Avstralije, ki se je najbrž že videla na vrhu, je imela na zahtevni progi preveč težav, tudi prevrnila se je, vseeno zasedla sedmo mesto, ki pa ni zadostovalo za to, da bi prehitela Slovenko. Najboljša slovenska predstavnica na tekmi je bila Lea Novak, zasedla je 11. mesto mesto, v skupnem pa je bila peta. Alja Kozorog je na zadnji tekmi zasedla 11. mesto.

Žiga Lin še bolje kot sestra

Izjemen dan za slovenski šport. FOTO: Matej Družnik

Žiga Lin Hočevar je dopolnil uspeh svoje sestre in tudi on postal zmagovalec svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. In to še na bolj prepričljiv način kot sestra. Na zadnji, peti tekmi v Seu d'Urgellu je zasedel drugo mesto, prehitel ga je le domačin Miquel Trave, ki je bil hitrejši za 35 stotink sekunde.

Hočevar je poskrbel za zgodovinski dogodek, postal je najmlajši kanuist s skupno zmago v svetovnem pokalu, do zdaj je bil to legendarni Slovak Michal Martikan, ki je bil leta 1998 prav tako star 19 let, a bil mesec starejši. Na zadnji tekmi je v finalu nastopil tudi Benjamin Savšek, zasedel je deseto mesto, v skupnem seštevku je bil sedmi. Luka Božič je bil na prizorišču, kjer je že osvojil kolajno na svetovnem prvenstvu, tokrat 16.