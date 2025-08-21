Uspešen dan v Milanu, Ostermanova dvakrat napredovala, Pikon že v finalu

Za vse štiri slovenske kajakaše v šprintu na mirnih vodah je bil drugi dan svetovnega prvenstva v Milanu nadvse uspešen. Anže Pikon je v polfinalu na 200 metrov zasedel tretje mesto in se uvrstil v finale A, v sobotne polfinalne preizkušnje pa so napredovali Anja Osterman v enojcu na 200 m in dvojcu na 500 metrov skupaj z Mio Medved ter dvojec Manfreda–Pikon na 500 metrov.

Matevž Manfreda in Anže Pikon sta se uvrstila v polfinale. FOTO: Nina Jelenc/KZS

Mladi gorenjski kajakaš Pikon je v polfinalu v svoji skupini v cilj priveslal kot tretji in se tako uvrstil v petkov finale A ter s tem pridobil možnost boja za najvišja mesta. Že dopoldne je Pikon veslal tudi v dvojcu skupaj z Matevžem Manfredo. Primorsko-gorenjska naveza je veslala v tretji kvalifikacijski skupini in bila peta.

Mia Medved in Anja Osterman sta izpolnili osnovni cilj. FOTO: Nina Jelenc/KZS

»Tekmo sem kar dobro odpeljal in sem lahko zadovoljen z nastopom. V štartu je še nekaj rezerve, drugače pa je bilo dobro. Po prvih 50 metrih sem našel ritem. V zadnjih 50 metrih sem videl, da se mi Nemec približuje z desne in sem naredil vse, da sem ostal pred njim. Verjamem, da sem lahko tudi v finalu med najboljšimi,« je povedal Pikon, ki je bil pred mesecem na SP do 23 let skupaj z Manfedo bronast.

Uvodni nastop na umetnem jezeru Idroscalo v Milanu je pripadel Ostermanovi, ki je tekmovala med kajakašicami na 200 metrov. V prvi kvalifikacijski skupini je ciljno linijo prečkala kot prva in se tako brez težav uvrstila v polfinale. Dobro uro po tem nastopu je nastopila še v kvalifikacijah kajakaških dvojcev na 500 metrov skupaj z Mio Medved. Slovenki sta veslali v tretji kvalifikacijski skupini in se s petim časom uvrstili v polfinale.

»Z Mio sva veslali tako, da se nisva preveč utrudili, ker svetovno prvenstvo je dolgo. Veslali sva preprosto, brez mučenja, ampak čoln je zelo dobro tekel. Na koncu sva še spustili ritem. Toda v petek bova morali pokazati pravo usklajevanje, pravo moč, če želiva priti v nedeljski finale,« je po tekmi dvojcev povedala Ostermanova.

V petek bomo spremljali polfinale Jošta Zakrajška na 1000 metrov, Mia Medved bo veslala v polfinalu kajakašic na 500 metrov, Anže Pikon pa v finalu A na 200 metrov.