Slovenski kajakaši v Pragi brez finala

Po zelo uspešnih nastopih na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu se slovenskim kajakašem nastop na drugi tekmi v Pragi ni posrečil. Prav nihče se ni uvrstil v finale, brez njega je ostala tudi zmagovalka Tacna, Eva Alina Hočevar, ki je bila sicer hitra na progi, a je storila napako in si nabrala 52 kazenskih sekund.

Tako je zasedla le 44. mesto. Na 26. mestu je bila od nje boljša Lea Novak, imela je en dotik vratc. Eva Terčelj ni nastopila, že pred časom je napovedala, da ne bo tekmovala na vseh tekmah. Namesto nje je tekmovala Ula Skok in zasedla 41. mesto.

Med fanti je bil v kvalifikacijah od Slovencev najboljši Martin Srabotnik, brez dotika je zasedel 19. mesto. Peter Kauzer je bil z dvema dotikoma oziroma štirimi kazenskimi sekundami 24., Lan Tominc pa je nastopil podobno kot Hočevar pri ženskah, nabral si je 52 kazenskih sekund in zasedel 64. mesto. V soboto bodo na progi Troja tekmovali kanuisti.