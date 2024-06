Kajakaši in kanuisti misli preusmerili na OI

Za kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah je prvi del sezone, evropsko prvenstvo in tekme svetovnega pokala. Štirje tekmovalci, Benjamin Savšek, Peter Kauzer, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar so izpustili zadnjo tekmo v Krakovu, se spočili, zdaj pa jih čakajo zaključne priprave na olimpijski nastop v Parizu.

Tja se zdaj najprej odpravljajo na 14-dnevne priprave, nato bodo sedem dni trenirali doma, v Parizu pa preživeli še en teden pred začetkom iger, na katerih bodo poleg v svoji osnovni disciplini, slalomu, nastopali še v kajakašem krosu. Tudi kanuist Savšek, ki se s to disciplino na resnih tekmah še ni srečeval.

»Izkoristil bom to možnost, seveda v krosu nimam nobenih pričakovanj, vemo, kam so usmerjene moje misli. Na branjenje naslova v slalomu. Rad bi uspeh iz Tokia ponovil, zadovoljen pa bi bil z vsako drugo kolajno. Take uspehe je sicer težko ponavljati, vsaka tekma pomeni novo dokazovanje. Poskušal bom odmisliti pritisk branjenja naslova, upam, da me bo sproščalo spoznanje, da sem prvak že bil,« je na novinarski konferenci dejal Tacenčan.

Ta se je lahko po tekmi svetovnega pokala v Pragi pred 16 dnevi lahko bolj sprostil, saj je šele takrat postalo jasno, da je bil v dolgem izbirnem internem dvoboju boljši od prijatelja iz reprezentance Luke Božiča.

Kar se tiče krosa, pričakovanj nima niti Peter Kauzer, nekdanji olimpijski podprvak. Do zdaj, kot sam pravi, se je tej disciplini izogibal, saj v njej hitro dobiš kakšen udarec in lahko pride do resnejših poškodb. »Moj fokus je in bo v slalomu, tako bo tudi v Parizu. Zavedam se, da se s specialisti za kros ne morem meriti, zavedam pa se, da je kros vendarle neke vrste loterija, je nepredvidljiv, hitro se ti lahko ponudi priložnost tudi za kolajno, če bi se to res, pa vsi veste, da bom naredi vse, da jo izkoristim. Ne bom nastopil samo, da rečem, da sem nastopil v dveh disciplinah. Tudi to disciplino bom vzel resno,« boja za visoka mesta ne izključuje izkušeni, 40-letni Hrastničan.

Ni evforije

Do zdaj je nastopil na petih igrah, prav petih se nekako najbolj veseli. Za razliko od nekaterih prejšnjih ne čuti nobene evforije. »Niti nimam občutka, da se bodo igre čez en mesec začele. Povsem sem v treningu, ne razmišljam dosti v drugih rečeh. Lahko samo rečem, da bodo to po dolgem času spet nekako 'domače' igre, doslej sem imel tak občutek le še pred Riom, takrat sem osvojil srebrno kolajno. Vsake igre so bile sicer posebne, drugačne. Zadnje vemo, da so bile brez gledalcev, zdaj pa spet bojo in tudi zaradi tega, se jih spet veselim in nestrpno čakam. Dodatna motivacija mi bo to, da me bo na tekmi spremljala tudi hčerka. In njej bi rad pripravil posebno darilo,« pravi Kauzer. Ta je prepričan, da lahko osvoji novo kolajno, to konec koncev kažeta tudi njegova letošnja rezultata na tekmah svetovnega pokala.

S svojimi letošnjimi dosežki je zadovoljna tudi Terčeljeva, pravi, da jih je pred olimpijskimi igrami potrebovala za samozavest. Izkazala se je predvsem na tekmah v krosu, eno je celo dobila. »Ves čas poudarjam, da je slalom moja prva disciplina, je pa res, da sem v zadnjih letih bolj uspešna v krosu. Sem pa enako zavzeta pri obeh, zato verjamem, da se mi bo enkrat 'poklopilo' v obeh naenkrat. Lepo bi bilo, da bi bilo to ravno v Parizu. Trening smo prilagodili tako, da bi bila tam najboljša, nekaj več časa od prejšnjih iger sem posvetila tudi psihološki pripravljenosti, dodala sem nekaj novih reči, tako da bom na igre odpotovala optimistično razpoložena.«

Še najmanj v slovenskem taboru pričakujejo od mlade Hočevarjeve, ki bo na njih debitirala, čeprav je že bila v Tokiu, a tam le kot predtekmovalka: »Že v Tokiu sem veliko opazovala in se poskušala čim več naučiti. Bila sem sicer razočarana, ker nisem bivala v olimpijski vasi, zdaj bom občutila tudi to. Tudi v tekmovalnem smislu imam svoje načrte, vem, da sem enakovredna najboljšim. Na to kažejo analize, na posameznih odsekih prog sem, a mi zaenkrat še ni uspelo te odseke združiti. Delam na tem, da mi bo to uspelo v najpomembnejših trenutkih.«