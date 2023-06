Kajakaši vsi v polfinale

Slovenski kajakaši v kvalifikacijah slaloma na divjih vodah evropskega prvenstva v Krakovu niso ravno blesteli. Po prvi vožnji sta se v polfinale uvrstila le Peter Kauzer s 15. in Lan Tominc s 25. časom, vsa tri dekleta, Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, ter Žiga Lin Hočevar pa so morali polfinale loviti v drugi vožnji.

Pri tem so bili sicer vsi uspešni, a vtisa posebej niso popravili. Hočevar je zabeležil deveti čas, Hočevarjeva je bila tretja, Novakova četrta, hude težave na progi pa je imela nekdanja svetovna prvakinja Eva Terčelj, ki je zbrala pet dotikov, a vendarle bila dovolj hitra za deveti čas in uvrstitev v polfinale, v katerega se je že po prvi vožnji uvrstilo 30 fantov in 20 deklet, po drugi vožnji pa še po deset tekmovalcev in tekmovalk.

Dosežki Slovencev ne dajejo ravno najboljših obetov za popoldanske ekipne vožnje, v katerih so sicer predvsem dekleta med favoritinjami, lani so bile na svetovnem prvenstvu v Augsburgu druge.

Potem ko sta badmintonska igralca Petra Polanc in Andraž Krapež po skupinskem delu evropski iger na Poljskem z eno zmago in dvema porazoma že v sredo ostala brez izločilnih bojev, se je to zgodilo še dvojici Miha Ivančič/Petra Polanc, ki sta v predtekmovalni skupini zabeležila še tretji poraz.

Z 21:13 in 21:15 sta ju premagala Nemca Mark Lamsfuss in Isabel Lohau. Slovenca sta tako brez zmage osvojila zadnje mesto v skupini. S tem so se slovenski nastopi v badmintonu na igrah končali.