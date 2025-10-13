  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Kaji Kajzer bron, Kaja Schuster tik pod stopničkami

    V ospredju bo znova poškodba noge, saj je bilo med borbami več kot očitno, da ima slovenska olimpijka vnovič zdravstvene težave.
    V odločilni borbi je Kajzer ugnala nekdanjo olimpijsko in svetovno prvakinjo. Slika je simbolična. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
    Galerija
    V odločilni borbi je Kajzer ugnala nekdanjo olimpijsko in svetovno prvakinjo. Slika je simbolična. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
    L. Š., STA
    13. 10. 2025 | 07:47
    13. 10. 2025 | 07:48
    2:34
    A+A-

    Judoistka Kaja Kajzer je ponoči na veliki nagradi Peruja v Limi osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 63 kg. V odločilni borbi je ugnala nekdanjo olimpijsko in svetovno prvakinjo Brazilko Rafaelo Silvo, s katero je v preteklosti izgubila vse tri medsebojne dvoboje.

    V boju za bron je bila tekmovalka Bežigrada prepričljivejša od Brazilke. Po vodstvu z vazarijem je uspešno branila prednost, v končnici pa v protinapadu izkoristila napako tekmice ter dvoboj predčasno zaključila z vzvodom.

    image_alt
    Štarkel izenačil svojo najboljšo uvrstitev, v Limi tudi Dragič

    Na podelitvi kolajn sta se nato srečali dve Slovenki, saj je odličja v tej kategoriji podeljevala še ena nekdanja olimpijska prvakinja Tina Trstenjak.

    Že pred tem je imela 25-letna Slovenka težko delo. Američanko Emely Danielo Jaspe in Nemko Friederiko Stolze je ugnala šele v podaljšku, preden je v polfinalu izgubila z Brazilko Nauano Silva.

    Bolj kot borbe bo v prihodnjih dneh v ospredju poškodba noge, saj je bilo med borbami več kot očitno, da ima slovenska olimpijka vnovič zdravstvene težave.

    Za bron se je v kategoriji do 70 kg borila tudi njena klubska sotekmovalka Kaja Schuster. V obračunu z Italijanko Irene Pedrotti je Ljubljančanka celo povedla z metom za juko, a le na kratko, saj je Italijanka izenačila. V končnici je Pedrottijevi uspelo Ljubljančanko spraviti na blazino in s končnim prijemom osvojiti odličje.

    Schuster je prvi krog preskočila. Nato je hitro izločila Američanko Melisso Myers, izgubila pa podaljšek s svetovno podprvakinjo Nemko Giovanno Scoccimarro. Izgubljeno je nadoknadila v repesažu z Izraelko Adelino Novitsky.

    Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in Aljaž Plantak v kategoriji do 81 kg sta izgubila uvodni borbi. Že dan pred tem je bil David Štarkel v kategoriji do 60 kg peti. Danes bosta v Peruju tekmovala še Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in povratnik Vito Dragić v odprti moški kategoriji.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Borilne veščine

    Irski zvezdnik borilnih veščin se pri Donaldu Trumpu vrača v ring

    Conor McGregor, irski zvezdnik mešanih borilnih veščin, se vrača v ring. Njegov prvi obračun naj bi gostila kar Bela hiša.
    Matic Rupnik 17. 7. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Čeprav mu je zaprl oko, to ni bilo dovolj (VIDEO)

    Slovenski boksarski as Andrej Baković je po hudem boju v Marbelli izgubil dvoboj za naslov celinskega prvaka združenja IBO proti Angležu Jacku McGannu.
    Miha Šimnovec 11. 10. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Šele ko je v roke dobil pogodbo za borbo kariere, je začel verjeti, da je to res

    Slovenski boksarski as Andrej Baković se bo jutri boril za svoj prvi pas. V Marbelli se bo udaril z angleškim romarjem Jackom McGannom.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Kaja Kajzerjudovelka nagradaKaja Schusterborilne veščineborba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Medeja

    Ocenjujemo: Medeja/SNG Maribor

    Interpretacija naslovne vloge Helene Minić Matanić je osupljivo natančna manifestacija filigransko niansiranih emocij in mentalnih stanj.
    Peter Rak 13. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Kmalu začetek sezone

    Košarkarji LA Lakers brez Dončića do prve zmage na pripravah

    Tudi pri bojevnikih v ekipi ni bilo glavnih igralcev, med njimi sta manjkala Stephen Curry in Jimmy Butler.
    13. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kritična infrastruktura

    Pobude, da za določena javna naročila ne bi veljala popolna transparentnost

    Na področju nabav obrambe in varnosti velja poseben režim na podlagi zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.
    Nejc Gole 13. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Hrvaška ima zagotovljeno vozovnico za Ameriko, Dalić: Smo nogometna velesila

    Hrvaška se je z zmago nad Gibraltarjem uvrstila še na sedmo od zadnjih osmih svetovnih prvenstev. Češka si je s spodrsljajem v gosteh nakopala precej težav.
    Luka Škoda 13. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kolumna

    Dr. Vesna V. Godina: Tisti, ki vladajo, vedo – nevedni se ne morejo upreti

    Družba, ki poveličuje igro in mladost, se odreka zrelosti. In tako postaja popolna za vladanje.
    Vesna V. Godina 13. 10. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kritična infrastruktura

    Pobude, da za določena javna naročila ne bi veljala popolna transparentnost

    Na področju nabav obrambe in varnosti velja poseben režim na podlagi zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.
    Nejc Gole 13. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Hrvaška ima zagotovljeno vozovnico za Ameriko, Dalić: Smo nogometna velesila

    Hrvaška se je z zmago nad Gibraltarjem uvrstila še na sedmo od zadnjih osmih svetovnih prvenstev. Češka si je s spodrsljajem v gosteh nakopala precej težav.
    Luka Škoda 13. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kolumna

    Dr. Vesna V. Godina: Tisti, ki vladajo, vedo – nevedni se ne morejo upreti

    Družba, ki poveličuje igro in mladost, se odreka zrelosti. In tako postaja popolna za vladanje.
    Vesna V. Godina 13. 10. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo