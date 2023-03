Kaji Kajzer bron v Turčiji

Kaja Kajzer je na judoističnem grand slamu v Antalyi, generalki pred svetovnim prvenstvom v Dohi, v kategoriji do 57 kg osvojila bronasto kolajno. V odločilni borbi je ugnala Kitajko Cai Qi, srebrno na lanskem azijskem prvenstvu v Astani.

Triindvajsetletna judoistka Bežigrada, ki se v zadnjih dveh letih ukvarja s številnimi poškodbami, ima za seboj pravi maratonski dan, ki ga je začinila z novim odličjem z največjih tekmovanj.

V odločilni borbi je suvereno ugnala tekmico s Kitajske. Po izenačenem uvodu je slovenski judoistki 2:20 minute pred koncem uspel odločilni protinapad za vazari. Kitajka sicer ni odnehala, a je Kajzerjeva s taktičnim judom obdržala prednost do konca. V kočljivih trenutkih se je odločala za napade, posebej učinkovito pa je »sekunde kradla« v boju v parterju.

Za Kajo Kajzer so to prve stopničke na tekmovanju za grand slam v karieri in eden največjih uspehov ob srebrni kolajni z evropskega prvenstva 2021 v Lizboni.

V kategoriji do 60 kg je nastopil še David Štarkel. Že v prvi borbi ga je premagal 22-letni Mongolec Cogt-Očir Bjambajav, ki kljub mladosti kaže velik talent, saj je lani osvojil tretji mesti na grand slamih v Bakuju in Tel Avivu.

Do nedelje se bo v Antalyi skupaj predstavilo kar 10 slovenskih tekmovalcev.