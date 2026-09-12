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Drugo

Kaji poroka vlila dodatno moč, na turnirjih za grand slam najbolje doslej

Mladoporočenka Kajzer Žabkarjeva navdušila s svojimi predstavami na tekmovanju v Budimpešti.
Kaja Kajzer Žabkar (levo) je navdušila s svojimi predstavami v Budimpešti. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
Galerija
Kaja Kajzer Žabkar (levo) je navdušila s svojimi predstavami v Budimpešti. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
Miha Šimnovec
12. 9. 2026 | 17:36
12. 9. 2026 | 17:38
1:30
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Nedavna poroka je očitno vlila Kaji Kajzer Žabkar dodatno moč. Vrhunska slovenska judoistka si je namreč na tekmovanju v Budimpešti (z nagradnim skladom 154.000 evrov) izbojevala svoj doslej najboljši dosežek na turnirjih za grand slam.

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V Budimpešti tudi mladinski šampionki in mladoporočenka

Kaja je odlično odprla tekmovanje v glavnem mestu Madžarske. Potem ko je bila v uvodnem krogu kategorije do 63 kilogramov prosta, je v drugem z iponom izločila Portugalko Joano Crisostomo. Zatem je bila članica JK Bežigrad za juko boljša od Izraelke Kerem Primo, v polfinalu pa je z iponom ugnala še Španko Arielo Sanchez Benitez.

Tako se je 26-letna Ljubljančanka uvrstila v zaključni obračun, v katerem je morala po izenačenem boju za juko priznati premoč Japonki Megu Danno. S tem je Kajzer Žabkarjeva osvojila svojo tretjo kolajno na turnirjih za grand slam, po dveh bronastih prvo srebrno.

Kaja Kajzer Žabkar si je v madžarski metropoli izbojevala srebrno kolajno. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
Kaja Kajzer Žabkar si je v madžarski metropoli izbojevala srebrno kolajno. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

V isti kategoriji se je pod slovensko zastavo borila tudi mladinska evropska prvakinja Leila Mazouzi, ki je morala v svojem uvodnem dvoboju priznati premoč poznejši zmagovalki Megu Danno.

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