Kaji poroka vlila dodatno moč, na turnirjih za grand slam najbolje doslej

Nedavna poroka je očitno vlila Kaji Kajzer Žabkar dodatno moč. Vrhunska slovenska judoistka si je namreč na tekmovanju v Budimpešti (z nagradnim skladom 154.000 evrov) izbojevala svoj doslej najboljši dosežek na turnirjih za grand slam.

Kaja je odlično odprla tekmovanje v glavnem mestu Madžarske. Potem ko je bila v uvodnem krogu kategorije do 63 kilogramov prosta, je v drugem z iponom izločila Portugalko Joano Crisostomo. Zatem je bila članica JK Bežigrad za juko boljša od Izraelke Kerem Primo, v polfinalu pa je z iponom ugnala še Španko Arielo Sanchez Benitez.

Tako se je 26-letna Ljubljančanka uvrstila v zaključni obračun, v katerem je morala po izenačenem boju za juko priznati premoč Japonki Megu Danno. S tem je Kajzer Žabkarjeva osvojila svojo tretjo kolajno na turnirjih za grand slam, po dveh bronastih prvo srebrno.

Kaja Kajzer Žabkar si je v madžarski metropoli izbojevala srebrno kolajno. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

V isti kategoriji se je pod slovensko zastavo borila tudi mladinska evropska prvakinja Leila Mazouzi, ki je morala v svojem uvodnem dvoboju priznati premoč poznejši zmagovalki Megu Danno.