Kako blizu je bil Aleš Gorza kolajni v St. Moritzu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (18. 2.): 1. C) Katarina Lavtar; 2. B) Tinex Norik; 3. C) Patty Smyth.

1. Tako kot tokrat v Courchevelu in Meribelu v Savojskih Alpah za slovensko reprezentanco v alpskem smučanju ni bilo kolajne tudi na svetovnem prvenstvu 2003 v St. Moritzu. Zelo pa je opozoril nase Aleš Gorza. V napetem veleslalomu smučar iz Črne na Koroškem ni bil daleč od stopničk. Katero mesto je takrat dosegel?

A) 4.

B) 5.

C) 6.

2. Na Jesenicah si hokejski zanesenjaki želijo, da bi imeli svoje moštvo v najvišjem regionalnem razredu, razširjeni avstrijski ligi. Nekoč so železarji tam že igrali, prav pred 15 leti pa so prvič nastopili v končnici tedanje EBEL in se po 5 razburljivih predstavah poslovili od tekmovanja v četrtfinalu – kdo je bil takrat njihov tekmec?

A) KAC

B) Linz

C) Vienna Capitals

3. Podobno kot na moški rokometni sceni med Celjem in Zagrebom so imele tudi krimovke svojo klasiko s hrvaškimi tekmicami, rokometašicami Podravke iz Koprivnice. Pred 25 leti so se slovenske prvakinje na Kodeljevem veselile lepe zmage proti Hrvaticam z 28:23, sedanja direktorica kluba Deja Ivanović, dekliško Doler, je zabila 5 golov. Kdo je bil takrat trener naših prvakinj?