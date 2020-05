Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (10)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (16. 5.):

1. C) Praga 2. A) 69 3. C) Pam Shriver

A) Borovo

B) Rijeka

C) Karlovac

A) strel mu je ubranil vratar Petr Čech

B) zadel je vratnico

C) streljal je prek vrat

1) Spartak

2) Dinamo

3) CSKA

1. Pred natanko štirimi desetletji je Slovenija po sušnih sedmih letih spet dobila odbojkarskega prvoligaša.med njimi tudi Marko Brumen (na fotografiji), so se podviga veselili po, kjer jih je spodbujalo prek 500 navijačev. Katero moštvo so ugnali Štajerci?2. Maj je mesec finalnih tekem za evropske klubske lovorike v nogometu. Pred osmimi leti se je takoa Londončani so bili pri izvajanju enajsmetrovk bolj natančni. Pri gostiteljih za konec ni dosegel gola(na fotografiji). Kaj se je zgodilo?3. Na prelomu 20. in 21. stoletja so v svetu športa nase opozarjale odlične ruske teniške igralke, med njimi tudiz reprezentanco pa pokal Fed. Zdaj s tremi sinovi rada obiskuje hokejske in nogometne tekme svojega moskovskega kluba, katerega članica je od prvih teniških korakov.