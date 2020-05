Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (11)?

A) trenerja Ivana Sunaro je zamenjal Aleš Pipan

B) klub je zapustil junak zadnje tekme Simon Petrov

C) Krka se zaradi visokih stroškov ni prijavila za Evropo

A) 2:32

B) 0:18

C) 4:52

A) 4

B) 6

C) 8

1., potem ko so ti v nepozabni finalni seriji ugnali Olimpijo, še danes je to največji derbi pod slovenskimi koši. Že nekaj dni po evforiji ob slavju pa je navijače na Dolenjskem. Kaj se je takrat zgodilo?2. Obiskovalci štadiona za Bežigradom se spominjajo predvsem velikih nogometnih predstav, todaOtočani so uprizorili pravo učno uro ragbija in visoko odpravili gostitelje. Kakšen je bil izid te neobičajne predstave na omenjenem štadionu med Ljubljančani in Angleži?3. V Bratislavi so se pred dvema dnevoma spomnili nepozabne predstave nogometašev svojegaSicer pa so takrat slovaški nogometaši prevladovali v skupnem prostoru s Češko, pripadla jim je tudi vidna vloga. Kolikov Slovakov je bilo takrat v udarni enajsterici?