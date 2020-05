Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (12)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (23. 5.):



1. A) trenerja Ivana Sunaro je zamenjal Aleš Pipan; 2. C) 4:52; 3. C) 8

A) smučarka Mateja Svet

B) rokometašica Alenka Cuderman

C) atletinja Britta Bilač

A) 12.000

B) 20.000

C) 35.000

A) Nad njim so na SP '06 storili največ prekrškov.

B) Humorist Matze Knop je posnel pesem o Toniju.

C) Toni je bil prvi italijanski napadalec pri Bayernu.

1. Pred natanko 30 leti je na štadionu za Bežigradomv Italijo. Katera od znanih slovenskih športnic je takrat pred 10.000 gledalci izvedla začetni udarec na sredini igrišča?2. Portorož slovi zlasti kot središče slovenskega turizma na Obali (na fotografiji), starejši prebivalci kraja pa se spomnijo spektakularne. Predstavila se je pisana mednarodna paleta tekmovalcev, po Sloveniji pa je odmeval izjemen obisk prireditve. Koliko gledalcev je takrat pospremilo dirko?3. Včeraj je 43. rojstni dan praznovalLeto pozneje je prvič odšel h klubu v tujino, v Münchnu je postal ljubljenec Bayernovih privržencev. Katera od navedenih trditev ne drži?