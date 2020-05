Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (13)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (27. 5.):

1 A) smučarka Mateja Svet; 2 B) 20.000; 3 C) Toni je postal prvi italijanski napadalec v zgodovini Bayerna.

A) Velimir Perasović

B) Žan Tabak

C) Zoran Savić

A) Graham Hill

B) Mike Hawthorn

C) Jim Clark

A) Nadežda Olizarenko

B) Pamela Jelimo

C) Caster Semenya

1. Le dva košarkarska kluba sta bila trikrat zapored evropski prvak v moški konkurenci. Po ASK iz Rige (1958-60) je uspelo še splitski Jugoplastiki (1989-91). D. Kdo?2.Med njenimi asi prednjači Lewis Hamilton (na fotografiji) s šestimi naslovi (2008, 2014-15 in 2017-19), poleg njega pa je trofejo osvojilo devet dirkačev z Otoka.3.. V minulih 37 letih sta se le dve tekačici približali na manj kot sekundo njenemu neverjetnemu dosežku, ki je sprožil veliko dvomov. Katera ga je najbolj ogrozila?