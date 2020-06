Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (13)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (3. 6.):

1) A Bosna Visoko; 2) B 14,69; 3) C Za 9 tekem od skupno 14 na turnirju so razprodali vse vstopnice.

A) 21

B) 14

C) 16

A) Maribor 66

B) Slovan

C) Lesonit

A) Honda

B) KTM

C) Derbi

1.Včeraj so oživela igrišča v 1. SNL. Na lestvici strelcev sta pred nadaljevanjem vodila Ante Vukušić (Olimpija) in Dario Vizinger (Celje) z 18 goli, Luka Zahović (Maribor), ki je bil prvi v prejšnjih dveh sezonah, je 14. s 7 goli.2. Prva jugoslovanska košarkarska liga je bila zelo močna, v njej pa so igrala vidno vlogo tudi slovenska moštva; v vseh letih skupno pet. Še posebejKatero je bilo drugo moštvo?3.Na VN Italije je bil pri 17 letih najhitrejši v razredu do 125 ccm, v katerem je v sezoni 2010 prvič osvojil šampionsko lovoriko. Eno je nato dodal v moto2, šest pa v zadnjih sedmih sezonah elitnega motogp.