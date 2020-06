Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (14)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (6. 6.):

1. C) 16 2. A) Maribor 66 3. C) Derbi

A) Krešimir Čosić

B) Vinko Jelovac

C) Nikola Plečaš

A) 4000 mark

B) 6000 mark

C) 10.000 mark

A) Italija je na ta dan osvojila mundial kot tudi EP

B) Juventus, največji klub v državi, je osvojil svoj prvi pokal

C) Pred 14 leti so Juventus zaradi nepravilnosti izločili iz serie A

1. Podobno kot leto 1970 s svetovnim prvenstvom pri nas je med starejšimi ljubitelji košarke ostal v lepem spominu pet let pozneje finalni del prvenstva stare celine v Beogradu. Domača vrsta je pod vodstvom selektorja Mirka Novosela (na fotografiji) osvojila zlato kolajno po izjemnem boju proti SZ (90:84), kdo je dotlej med zmagovalci zbral največ reprezentančnih nastopov?2. Pred natanko 35 leti leti se je slovenska kajakaška reprezentanca vračala s SP v Garmisch-Partenkirchnu z dvema kolajnama. Zanimivo pa je bilo tik pred prvenstvom, ko so pri slovenski reprezentanci kupili zelo kakovostne čolne, zato pa si je Igor Slapnik, takrat predsednik KKK Ljubljana, moral izposoditi lepo vsoto denarja. Kako visoko je bilo nemško posojilo?3. Današnji 10. junij je prav poseben dan za zgodovino nogometa v naši zahodni soseščini. Gre za obdobje velikih tekmovanj kot tudi pomembnih odločitev okrog usode domačih ligaških tekmovanj. Zakaj je ta datum posebej podčrtan za italijanski nogomet?