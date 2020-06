Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (15)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (10. 6.):

1. C) Nikola Plečaš, 2. B) 6000 mark 3. A) Italija je na ta dan osvojila mundial kot tudi EP

A) Izola

B) Rudar Velenje

C) Slovan

A) Sašo Ožbolt

B) Vladimir Boisa

C) Marino Baždarić

A) doma je iz Halifaxa, kjer je bilo leta 2008 hokejsko SP

B) postal je 3. novinec v sezoni NHL s 100 doseženimi točkami

C) na naboru NHL je bil tako kot naš Anže Kopitar leta 2005

1. Pred natanko 30 leti je v teh dneh med športnimi navdušenci pri nas največ zanimanja privabljal mundial v sosednji Italiji. Toda zanimivo je bilo takrat tudi v slovenski nogometni ligi, kjer so številni igralci napovedali lepo prihodnost tudi v samostojni državi, med njimi denimo Dejan Đuranović (na fotografiji). Kdo je takrat, junija 1990, osvojil 1. mesto v SNL?2. Sredi junija 2005 je padla odločitev o slovenskem košarkarskem prvaku. V zelo zanimivem in izenačenem finalu je Olimpija v zmagah s 3:2 ugnala mestne tekmece, košarkarje Slovana. Kdo je za prvake, ki jih je vodil trener Sašo Filipovski (na fotografiji), skupno na petih tekmah prispeval največ točk?3. Na današnji dan so pred 11 leti hokejisti Pittsburgha s kapetanom Sydneyjem Crosbyjem (na fotografiji) dvignili Stanleyev pokal po zmagi v finalu končnice z Detroitom in se tretjič v zgodovini zapisali na seznam zmagovalcev NHL. Katera trditev za Crosbyja ne drži?