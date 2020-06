Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (16)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (13. 6.):

1. A) Izola 2. B) Vladimir Boisa 3. B) postal je 3. novinec v sezoni NHL s 100 doseženimi točkami

A) enkrat

B) dvakrat

C) nikoli

A) Danilo Popivoda

B) Radoslav Bečejac

C) Brane Oblak

A) Hrvaška je štartala z dvema napadalcema.

B) Tekma je bila v Kaliningradu.

C) To je bila druga zmaga Hrvaške na uvodnih tekmah SP.

1. Na včerajšnji dan pred 17 leti je bilo vroče v Kranju. V finalu evropskega prvenstva v vaterpolu sta se pomerili reprezentanci ZR Jugoslavije in Hrvaške, prva je osvojila zlato, tekmo pa so zaznamovali številni incidenti na tribunah (na fotografiji). Slovenija je zasedla 12. mesto, kolikokrat je bila na EP v vaterpolu uvrščena višje?2. Pred natanko 50 leti so bili nogometaši Olimpije zelo blizu izpada iz 1. zvezne lige, na odločilni tekmi za obstanek pa so pod vodstvom svojega stratega Ace Obradovića (na fotografiji) za Bežigradom pred 10.000 navijači ugnali Radnički iz Kragujevca z 1:0. Kdo je zabil gol odločitve za Ljubljančane?3. V teh dneh se s ponosom pisanega nogometnega dogajanja na mundialu v Rusiji 2018 spominjajo v naši hrvaški soseščini. Na premieri je moštvo s kapetanom Luko Modrićem (na fotografiji) ugnalo Nigerijo z 2:0. Katera trditev za to tekmo ne drži?