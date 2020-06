Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (17)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (17. 6.):

1 A) enkrat; 2 C) Brane Oblak; 3 A) Hrvaška je štartala z dvema napadalcema.

A) Italija

B) Litva

C) Estonija

A) Na EP 1999

B) Na SP 2002

C) Na EP 2001

A) Calvin Smith

B) Ben Johnson

C) Don Quarrie

1.. Zabil je 35 golov ter na večni lestvici vodi pred Milivojem Novakovićem (32) in Sašem Udovičem (16).. Kdo je bila tekmica?2.je s svojim kapetanom Tinetom Urnautom na čelu osvojila dve srebrni kolajni na evropskih prvenstvih v letih 2015 in 2019 ter navdušila športno javnost, toda. Kdaj se je prvič preizkusila v mednarodni eliti?3.. 14. oktobra istega leta pa je na olimpijskih igrah v Ciudad de Mexicu zmagal z elektronsko izmerjenim časom 9,95, ki je bil svetovni rekord le malo manj kot 15 let. Kdo ga je izboljšal?