Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (18)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (20. 6.):



1 B) Litva; 2 C) Na EP 2001; 3 A) Calvin Smith.

A) Zaradi alergije je odšel domov

B) Neznanec mu je poškodoval čoln

C) Prevelika količina popitega piva

A) Srečko Glivar

B) Valter Bonča

C) Martin Hvastija

A) Pokala evropskega klubskega prvaka

B) Naslova svetovnega prvaka

C) Pokala UEFA

1. Pred 15 leti so na Bledu pripravili jubilejno 50. veslaško regato. Največ pozornosti je pritegnila tekma enojcev, zmage se je veselil Luka Špik, ki je med drugim ugnal Nemca Roberta Sensa. Slednjega drugi dan regate ni bilo na vodi – kaj ga je ustavilo?2. Pisan poletni utrip Portoroža je v nedeljo, 24. junija 1990, lepo popestrila zadnja etapa 45. kolesarske dirke po Jugoslaviji. Skupne zmage se je veselil Sandi Papež, tudi lovorika kralja gorskih ciljev je ostala v Sloveniji. Kdo jo je takrat osvojil?3. Na včerajšnji dan pred 40 leti se je Nemčija veselila zmage v finalu EP v nogometu proti Belgiji. Svojo izjemno športno pot je v reprezentančnem dresu začel Lothar Matthäus in kot najstnik postal evropski prvak. Pozneje je osvojil kopico lovorik, le ene ni dosegel – katere?