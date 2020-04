Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (2)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (15. 4.): 11; štirikrat; Boris Pajič, Zvone Šuvak in Tomaž Vnuk.

Pripravil B. E.

A) Irska

B) Bolgarija

C) Švedska

A) 50.000

B) 5000

C) 125.000 nemških mark

A) Raimundo Orsi

B) Pele

C) Vava

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je odigrala prvo meddržavno tekmo 20. maja 1992 v Slovenskih Konjicah s Hrvaško (74:93). Prvi uradni dvoboj pa je prišel na vrsto mesec dni pozneje v kvalifikacijah za OI 1992., saj se je trikrat uvrstila v finale OP Francije. Leta 1977 je ugnala vso konkurenco, v finalu Romunko Florento Mihai s 6:2, 6:7, 6:1, kar je v nekdanji Jugoslaviji naslednji uspelo Moniki Seleš leta 1990. Koliko je znašala denarna nagrada za Mariborčanko?Le dve nogometni reprezentanci sta osvojili naslov prvaka na dveh zaporednih svetovnih prvenstvih: Italija (1934 in 1938) in nato še Brazilija (1952 in 1962) pod vodstvom legendarnega Peleja. Toda. Kdo je bil?