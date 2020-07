Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (20)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (27. 6.):

1 A) Sani Bečirovič; 2 B) 91 sekund; 3) B) Paco Liaño.

A) Paderborn

B) Freiburg

C) Fortuna

A) 0

B) 3

C) 6

A) Peter Svet (5000 m)

B) Stane Rozman (10.000 m)

C) Rok Kopitar (400 m ovire)

1.v nemški nogometni ligi, v kateri je Bayern osmič zapored osvojil naslov prvaka, sam pa si je prilastil lovoriki za najboljšega igralca in strelca s 34 goli v 31 nastopih.. Kdo je bil zadnji?2.. Še bolj kot finale z Flensburgom je marsikomu ostal v spominu dvoboj z Ademarjem, v katerem so nadomestili zaostanek 13 golov s prve tekme.. Koliko golov je dosegel v Celju?3., ki se je 23. t. m. izkazal z rezultatom 68,75 m, kar je letošnji tretji najboljši dosežek na svetu in »najmlajši« rekord slovenskih atletov na prostem.. Kdo ga je dosegel?