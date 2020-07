Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (21)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (1. 7.):

1 C) Fortuna; 2 A) 0; 3) A) Peter Svet (5000 m).

1. Jutri se bo začelo svetovno prvenstvo v formuli 1, v kateri bo Lewis Hamilton pri 35 letih lovil sedmo šampionsko lovoriko, kolikor jim ima rekorder Michael Schumacher.Kdo ga je prekosil s 46 leti in 41 dnevi?2. Lionel Messi (na fotografiji) je v torek dosegel 700. gol v poklicni karieri: 630. v dresu Barcelone, 70 jih je zbral v argentinskem.S katero številko je začel pot Messi?3. Konec julija (30. t. m.) se bo nadaljevala liga NBA, v kateri bodo moštva odigrala še po osem tekem rednega dela, s katerimi bodo košarkarji Dallasa prišli do 75 dvobojev, največ med vsemi.Koliko?