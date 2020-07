Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (24)?

A) 1

B) 2

C) 3

A) Ivo Jan in Viki Tišler

B) Rudi Hiti in Tone Gale

C) Roman Smolej in Vlado Jug

A) predsednik Evropske atletske zveze

B) predsednik Dinama Kijev

C) predsednik Ukrajinskega olimpijskega komiteja

1. Julija so ponavadi slovenski nogometni klubi lovili evropske izzive. Pri tem je bil pod vodstvom Darka Milaniča (na fotografiji) najuspešnejši Maribor. Na današnji dan je pred desetimi leti remiziral na Madžarskem proti Videotonu. Koliko nogometašev, ki so še danes v vijoličnem taboru, je bilo takrat v udarni enajsterici?2. Na hokejskih Jesenicah so tudi sredi poletja zelo pogosti pogovori o igralcih v rdečih dresih. In tako so kar trije hokejisti, doma z Jesenic, pred natanko 50 leti, za poletno sezono okrepili italijansko moštvo iz Ortiseija. Kdo je takrat ob Binetu Felcu (na fotografiji) odšel k zahodnim sosedom?3. Julija 1985 je s prvim skokom s palico prek 6 metrov poseben mejnik začrtal sloviti atlet Sergej Bubka, večkrat tudi gost v Sloveniji (na fotografiji). Pomladi 2015 smo se z njim pogovarjali na Bledu, ko je bil kandidat za predsednika Svetovne atletske zveze. Katero funkcijo je imel takrat?