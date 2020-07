Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (26)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (18. 7.):



1. B) Toni Polster 2. A) 2 (V. Bojovič, Krivokapić) 3. B) 5,5

A) 500

B) 1500

C) 3500

A) Eduard Kokšarov

B) Sergej Rutenka

C) Žikica Milosavljević

A) Louison Bobet

B) Jacques Anquetil

C) Fausto Coppi

1. Starejši nogometni zanesenjaki v Slovenskih Konjicah so si dobro zapomnili današnji dan pred 35 leti, ko je v tem štajerskem mestecu gostovala Crvena zvezda in premagala domačo Dravinjo z 8:1. Med strelci je bil beograjski Slovenec Marko Elsner (na fotografiji), edini gol za gostitelje je zabil Tomo Penič. Koliko gledalcev se je zbralo na tekmi?2. Ta petek bodo pri celjskem rokometnem klubu predstavili moštvo za naslednjo sezono. Podobno so storili tudi julija 2010, ko se je v klub iz tujine vrnil Luka Žvižej (na fotografiji). V moštvu je bil tudi eden od tujcev, ki so prispevali viden delež k zgodovinskemu naslovu evropskih prvakov za Celjane leta 2004. Kdo je bil to?3. V sedemdesetih letih je blestel belgijski kolesarski as Eddy Merckx (na fotografiji), 21. julija 1974 je tako že petič osvojil prestižni Tour de France. Pred njim se je to dotlej posrečilo le enemu kolesarju. Kdo je bil edini lastnik dotedanjega rekorda po številu zmag?