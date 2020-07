Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (27)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (22. 7.):

1. B) 1500; 2. A) Eduard Kokšarov; 3. B) Jacques Anquetil.

A) Iztok Čop in Denis Žvegelj

B) Četverec brez krmarja

C) Brigita Bukovec

A) Tom Steels

B) Mario Cipollini

C) Jaan Kirsipuu

A) Oscar Robertson

B) Elgin Baylor

C) Wilt Chamberlain

1. Na današnji dan pred 28 leti so se začele olimpijske igre v Barceloni, prve poletne OI, na katerih je samostojno nastopila tudi Slovenija s 35 športniki (29 moškimi in 6 ženskami) v 12 panogah. Na slovesni otvoritvi so korakali za zastavonošo Rajmondom Debevcem (na fotografiji), domov pa so se vrnili z dvema bronastima kolajnama. Kdo je osvojil prvo odličje?2. Pred natanko 21 leti je Lance Amstrong (na fotografiji) dosegel prvo od sedmih zaporednih skupnih zmag na dirki po Franciji, ki so mu jih leta 2012 odvzeli zaradi uživanja prepovedanih poživil, in v tem obdobju ni zmagovalca. Na Touru 1999 je prav toliko etapnih zmag kot Američan (4) dosegel kolesar iz Evrope, ki ga v končni razvrstitvi ni bilo med najboljšimi. Kdo?3. V ligi NBA, ki se bo letos nadaljevala 30. t. m., od sezone 1967/68 vsako moštvo odigra pred začetkom končnice po 82 tekem. Pred 52 leti so košarkarji Bostona pod vodstvom Billa Russella (na fotografiji levo) v vlogi trenerja in igralca osvojili svoj deseti naslov prvaka, vendar se prav nihče med njimi ni uvrstil v najboljšo peterko leta. Kdo je prejel lovoriko MVP?