Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (3)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (18. 4.):

1. B) Bolgarija 2. B) 5000 3. C) Vava

A.) 8

B.) 10

C) 14

A.) Ivo Jan

B.) David Rodman

C.) Robert Kristan

A.) Na uvodni slovesnosti so bili nemški nogometaši, leto prej svetovni prvaki.

B:) Na prvenstvu so tekmovali le v moški konkurenci.

C.) Miro Cerar je prvič nastopil na velikem mednarodnem tekmovanju.

Pred dnevi jeNa bogati nogometni poti je doživel marsikaj, med drugim tudi bleščeče trenutke pri Crveni zvezdi, v nekdanji Jugoslaviji najuspešnejšem nogometnem klubu. Elsner je pisal poglavje med uspešnimi Slovenci, ne le športniki, v Beogradu,Bi jih lahko našteli?V teh dneh se spominjamo zadnjega. Risi so osvojili 1. mesto, a odnosi med selektorjem Johnom Harringtonom (na fotografiji) in jedrom igralcev so bili slabi.drugi dan tekmovanj zapustil prvenstvo?Prvič so ga organizirali pred 65 leti v Frankfurtu. Kaj je bilo značilno za tedanji dogodek?