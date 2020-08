Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (31)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (5. 8.):

1. C) Cristiano Ronaldo, Mario Mandžukić; 2. B) premočan veter; 3 B) tombola na prizorišču.

A) Kenny Gregory

B) Vladimer Stepania

C) Matt Walsh

A) Spartak Moskva

B) Ujpesti Dozsa

C) Dynamo Dresden

A) Marko Milenkovič

B) Bojan Zdešar

C) Luka Turk

1. Košarkarji iz Miamija z Goranom Dragićem v zelo pomembni vlogi bodo letos dočakali 21. nastop v končnici lige NBA. Prvič jim je uspelo leta 1992, prvega od treh naslovov prvaka pa so osvojili v sezoni 2005/06, ko je ob Dwyanu Wadu, Shaquillu O'Nealu & Co. dve tekmi odigral eden od nekdanjih adutov ljubljanske Olimpije. Kdo je bil to?2. Nogometaši Napolija bodo v drevišnji revanši z Barcelono lovili prvo uvrstitev med najboljšo evropsko osmerico. V zgodovini kluba so sicer dvakrat igrali v pokalu državnih prvakov in šestkrat v ligi prvakov ter si štirikrat priigrali mesto v osmini finala, prvič leta v sezoni 1990/91, ko je bil njihov kapetan Diego Maradona. Kdo jih je izločil?3. Na današnji dan leta 1993 je bil Igor Majcen na EP v Sheffieldu tretji na 1500 metrov prosto in prinesel slovenskemu plavanju prvo odličje na veliki sceni po osamosvojitvi. Z njo je obudil tradicijo uspehov Boruta in Darjana Petriča, ki je bil s časom 15:10,20 državni rekorder 24 let. Kdo ga je 31. julija 2006 prekosil za dobro sekundo?