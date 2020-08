Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (33)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (12. 8.):

1. C) Velibor Vasović; 2. A) 6190; 3. B) 125.

A) Hugo Lloris

B) Remy Vercoutre

C) Anthony Lopes

A) 4

B) 13

C) 8

A) Benoit Paire

B) Matteo Berrettini

C) Alexander Zverev

1. Nogometaši Olympiquea iz Lyona bodo drevi poskusili doseči svoj največji uspeh v ligi prvakov. V sezoni 2009/10 so se uvrstili med najboljšo četverico, v polfinalu pa jih je izločil prav tokratni tekmec Bayern, ki je v Münchnu zmagal z 1:0, v Lyonu pa s 3:0 s tremi goli Ivice Olića (na fotografiji). Kdo je bil takrat prvi vratar Olympiquea?2. Luka Dončić je že v prvem nastopu v končnici lige NBA za 12 točk izboljšal slovenski rekord v izločilnih dvobojih, ki je bil v lasti Gorana Dragića. Pred 22 leti pa je prve slovenske točke v končnici dosegel Marko Milič (na fotografiji), ki je dobil priložnost v četrti tekmi uvodnega kroga med njegovim Phoenixom in San Antoniom. Koliko jih je zbral?3. Ljubitelji tenisa odštevajo dneve do začetka odprtega prvenstva ZDA 31. t. m., čeprav se je nastopu odpovedala cela vrsta vrhunskih igralcev in igralk. Manjkal bo tudi lanski zmagovalec Rafael Nadal, igral pa bo najvišje uvrščeni Slovenec na lestvici ATP Aljaž Bedene, ki se je lani v New Yorku prebil v 3. kolo. Kdo ga je izločil s 3:1 v nizih?