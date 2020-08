Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (35)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (22. 8.):



1. C) Ivan Lendl



2. A) Slavko Luštica



3. C) Robert Kranjec 3.

A) 12

B) 3

C) 8

A) Salzburg

B) Celovec

C) Innsbruck

A) 8

B) 12

C) 15

1. Zadnji teden avgusta leta 1960 je bil prvi na olimpijskih igrah v Rimu, kjer je bil med vodilnimi košarkarji jugoslovanske reprezentance Ivo Daneu (na fotografiji). Tam pa s soigralci ni osvojil želene kolajne, usoden je bil poraz s Češkoslovaško 64:76. Koliko točk je na tej tekmi dosegel legendarni slovenski as?2. Pred 15 leti je Anže Kopitar (na fotografiji), potem ko so ga Los Angeles Kings izbrali na naboru NHL, vstopil v svojo zadnjo sezono na Švedskem. Za moštvo Södertäljeja je ob tem času igral na pripravljalnem turnirju v Avstriji, kjer so ga spremljali številni privrženci iz Slovenije. Katero mesto je bilo prizorišče turnirja?3. Tradicionalno se vozniki formule 1 na zadnjo avgustovsko nedeljo zberejo na VN Belgije v Spa-Franchorchampsu. Leta 1990 pa je prav na tem prizorišču Ayrton Senna (na fotografiji) podpisal za McLaren novo pogodbo, ki je posekala dotedanje rekorde v tej športni panogi. Koliko je znašala v milijonih dolarjev?