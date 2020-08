Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (36)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (26. 8.):

1. B) 8; 2. A) Salzburg; 3. C) 15.

A) 1987

B) 1965

C) 1978

A) Andrej Hauptman

B) Tadej Valjavec

C) Gorazd Štangelj

A) Rubens Barrichello

B) Kimi Räikkönen

C) Fernando Alonso

1. V ponedeljek se bo v New Yorku začelo odprto prvenstvo ZDA v tenisu, ki ima bogato zgodovino, saj so ga pod imenom Nacionalno prvenstvo ZDA ustanovili že leta 1881. Znano je tudi po tem, da je v tem času kar trikrat zamenjalo igralno površino od travnate do peščene in trde. Na slednji je med moškimi kot prvi zmagal Jimmy Connors (na fotografiji), katerega leta?2. Na današnji dan leta 2004 so se končale olimpijske igre v Atenah, s katerih so se slovenski športniki vrnili s štirimi kolajnami. Veslača Iztok Čop in Luka Špik (na fotografiji) sta osvojila srebrno, bronasti so bili Urška Žolnir, Jolanda Čeplak in Vasilij Žbogar. Izkazal se je tudi eden od kolesarjev z osvojitvijo 5. mesta, najvišjo slovensko doslej na OI. Kdo je postavil mejnik?3. 29. avgusta 2004 si je Michael Schumacher (na fotografiji) zagotovil peti zaporedni naslov svetovnega prvaka v formuli ena (v letih 1994-95 je osvojil še dva) štiri dirke pred koncem sezone. Na VN Belgije je osvojil drugo mesto in si privozil nedosegljivo prednost pred Ferrarijevim sotekmovalcem Rubensom Barrichellom. Kdo je takrat zmagal v Spa-Francorchampsu?