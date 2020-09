Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (38)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (2. 9.):

1. B) tretji; 2. C) Tone Rožič; 3. C) dirka je bila v deželi Trentino/J. Tirolska.

A) Robert Koren

B) Milenko Ačimović

C) Aleksander Knavs

A) Kobe Bryant

B) Kevin Garnett

C) Predrag Stojaković

A) Sabotažo tekmecev

B) Pomoč alkohola

C) Vkrcanje na vlak med etapo

1. Slovenska nogometna reprezentanca se je z Moldavijo, nedeljsko gostjo stožiškega štadiona, pomerila že v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006 in jo dvakrat premagala pod vodstvom selektorja Braneta Oblaka (na fotografiji). Najprej jo je v Celju ugnala s 3:0, nato pa še v Kišinjevu z 2:1. Kdo je bil takrat na obeh tekmah kapetan slovenskega moštva?2. Goran Dragić navdušuje z odličnimi predstavami v končnici lige NBA, ob katerih se marsikdo spomni, da je bil njegov mentor ob začetku poti pri Phoenixu sloviti Steve Nash (na fotografiji). Kanadčan, novi glavni trener Brooklyna, je bil sicer izbran na naboru NBA 1996 šele kot 15. po vrsti, le dve mesti pred njim pa se je uvrstil še en poznejši izjemni as. Kdo?3. Prvi junak Toura je bil francoski kolesar Maurice Garin (na fotografiji), ki je zmagal na premierni dirki leta 1903, leto dni pozneje pa je vodil od prve do zadnje etape in prišel do Pariza s prednostjo šestih minut in pol pred najbližjim zasledovalcem. Toda po dirki so ga diskvalificirali in mu izrekli dve leti suspenza. Kaj so mu očitali?