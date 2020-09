Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (39)?

A) 3000

B) 5500

C) 7000

A) Samir Zulić

B) Alfred Jermaniš

C) Tone Hrovatič

A) Rafaelom Nadalom

B) Rogerjem Federerjem

C) Andyjem Murrayjem

1. Pred natanko desetimi leti je Tacen užival v svetovnem prvenstvu kajakašev na divji vodi. Domači favorit je bil, a za slavje je nato s srebrno posamično kolajno poskrbel(na fotografiji). Ob Savi so tisto nedeljo beležili rekorden obisk – koliko gledalcev se je zbralo?2. V sezoni 1985/86 so ob evforiji na Obali prvič v 2. zvezni nogometni ligi igrali nogometaši Kopra. Prav danes mineva 35 let od njihove zmage proti AIK iz Bačke Topole z 1:0 pred kar 7000 navijači. Vratar(na fotografiji) je branil sijajno, kdo pa je zabil gol za zmago v izdihljajih tekme?3.(na fotografiji) je 8. septembra 1985 prvič osvojil odprto prvenstvo ZDA. Pozneje se je zapisal med vodilne teniške igralce v zgodovini, po koncu kariere pa je opravljal tudi trenersko vlogo. Nazadnje je delal skupaj zs katerim od zvezdnikov pa je delal pred njim?