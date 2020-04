Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (4)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (22. 4.):

1. A) 8 (M. Aćimović, M. Arnejčič, M. Ćalasan, M. Elsner, D. Kelhar, N. Pečnik, M. Šišić, I. Toplak); 2. C) Robert Kristan; 3. C) tekmovanje le v moški konkurenci.

A) 73

B) 36

C) 6

A) Premalo je bilo prijavljenih

B) Zmanjkalo je sodnikov

C) Boks je bil prepovedan na Švedskem

A) 7:1

B) 12:0

C) 9:2

1., ki se je 26. januarja letos smrtno ponesrečil v helikopterski nesreči, je četrti najučinkovitejši košarkar v zgodovini lige NBA in je v svoji poslovilni tekmi natresel Utahu kar 60 točk.2. Boks je redni del sporeda olimpijskih iger od leta 1904. Najuspešnejši so Američani (114 kolajn) pred Kubo (73) in Veliko Britanijo (56), po tri zlate kolajne med posamezniki imajo Kubanca(1972-80) in(1992-2000) ter Madžar(1948-56).3. Prvo DP v samostojni Sloveniji je pripadlo nogometašem SCT Olimpije, ki so zbrali sedem točk več kot Maribor in deset več kot Izola.iz Dekanov, ob kateri je z 29 goli prvi strelec prvenstvazabil pet golov.