Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (41)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (12. 9.):

1. A) Chievo; 2. B) Iličić in Bačinović; 3. A) Italijo.

A) 14-krat

B) 21-krat

C) 18-krat

A) Paul Pierce

B) Kevin Garnett

C) Ray Allen

A) Udo Lattek

B) William Townley

C) Ottmar Hitzfeld

1. Na letošnjem Touru slovenski kolesarji navdušujejo, kot da bi bili doma v Franciji, čeprav Primož Roglič šele tretjič tekmuje na sloviti preizkušnji, Tadej Pogačar pa prvič. Rekorder po številu nastopov je nekdanji francoski adut Sylvain Chavanel, ki pa je med celotno kariero dobil le tri etape na elitni domači dirki. Kolikokrat je štartal na Touru?2. Košarkarji Bostona so najuspešnejši v zgodovini lige NBA s 17 šampionskimi lovorikami. Letos se z odličnim Jaysonom Tatumom na čelu merijo z Miamijem, ki ga vešče vodi Goran Dragić, da bi osvojili naslov prvaka vzhodne konference in morda tudi 18. trofejo, na katero čakajo od leta 2008. Kdo je bil takrat njihov prvi strelec v končnici?3. Po zmagoslavju v ligi prvakov nogometaši Bayerna nestrpno odštevajo ure do začetka nemškega prvenstva, ki ga bodo odprli na petkovi tekmi s Schalkejem. Bavarci bodo branili naslov prvaka pod vodstvom stratega Hansija Flicka, ki je prevzel krmilo novembra lani in je daleč od trenerja z najdaljšim stažem v zgodovini kluba (8 let in 295 dni). Kdo je to?