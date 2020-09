Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (44)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (23. 9.):

1. A) 0; 2. C) 100.000; 3. A) prva zmaga Davida Coultharda. Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.1. A) 0; 2. C) 100.000; 3. A) prva zmaga Davida Coultharda.

A) Chris Froome

B) Rohan Dennis

C) Nelson Oliveira

A) Chelsea

B) Manchester United

C) Liverpool

A) Slavko Kotnik

B) Peter Vilfan

C) Dušan Hauptman

1. Primož Roglič je na svetovnem prvenstvu 2017 v Bergnu kot prvi slovenski kolesar osvojil kolajno v vožnji na kronometer. Prehitel ga je le njegov zdajšnji sotekmovalec v moštvu Jumbo Visma, Nizozemec Tom Dumoulin, za slabih 58 sekund. Kdo je takrat zasedel tretje mesto na dirki, ki se je končala z vzponom in prvič v zgodovini z možnostjo menjave kolesa?2. Jutri se bosta v 3. kolu angleške nogometne lige pomerila Liverpool in Arsenal. Liverpoolčani so letos osvojili ligaško lovoriko po 30 letih, Londončani pa čakajo od prvenstva 2003/04. Takrat so pod vodstvom trenerja Arsena Wengerja ostali neporaženi v 38 kolih, v naslednji sezoni pa so niz podaljšali na 49 tekem brez poraza. Kdo jih je ustavil?3. Danes se bo začelo 30. slovensko prvenstvo v košarki. Prvi naslov državnega prvaka po osamosvojitvi je osvojila Smelt Olimpija pod taktirko Zmaga Sagadina, v polfinalu je z 2:0 v zmagah ugnala kranjski Triglav, ki se je letos vrnil med prvoligaše, v finalu pa še Optimizem Postojno s 3:0. Kdo je bil v finalu prvi strelec Ljubljančanov s 56 točkami?