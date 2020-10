Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (47.)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (3. 10.):



1. A) 14; 2. B) A) 1,6 milijona evrov; 3. B) 8.

A) Postala je prva Skandinavka na vrhu lestvice WTA

B) Kot mnogi rojaki navija za Manchester United

C) Sereno Williams je premagala le enkrat

A) Smučarski skoki

B) Smučarski tek

C) Alpsko smučanje

A) New York je petič imel boj za šahovskega prvaka

B) V dvorani ga je spremljalo 5000 Rusov

C) Zmagovalcu je pripadlo 500.000 dolarjev

1. V dneh, ko teniški svet spremlja Roland-Garros, so bile običajno na sporedu dvoranske klasike. Na eni od teh v Pekingu je pred natanko 10 leti zablestela Danka(na fotografiji) in skočila na 1. mesto svetovne lestvice. Katera trditev za svetlolaso Danko ne drži?2. Petdeset let je naokrog, odkar se je močno zakuhalo med Mednarodnim olimpijskem komitejem in Mednarodno smučarsko zveze. Pri prvem so takrat grozili, da bodo eno od panog izbrisali iz sporeda olimpijskih iger 1972 v Saporu. Za katero panogo je šlo?3. Ruska šahovska velemojstrasta v prvem oktobrskem tednu leta 1990 pripotovala v New York. To je bil njun peti dvoboj za naslov svetovnega prvaka. Kakšna pa je bila zanimivost okrog številke 5 na prizorišču?