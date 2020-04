Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (5)?

Športni kviz v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite prihodnjo sredo v izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (25.4.):



1. B) 6 2. B) Boks je bil prepovedan na Švedskem 3. C) 12:0

A) Wesley Sneijder

B) Arjen Robben

C) Robin van Persie

A) Tomaž Vnuk

B) Ivo Jan

C) Marcel Rodman

A) Melbourne

B) New York

C) Wimbledon

1. Jutri bodo na. Le dvakrat doslej se je pomerila s Slovenijo, marca 2007 v Celju je zmagala z 1:0 in nato jeseni v Eindhovnu z 2:0.ć (na fotografiji), le eden med velikimi zvezdniki pa je na obeh tekmah nastopil v prepoznavnem nizozemskem oranžnem dresu – kateri?2. Pri Hokejski zvezi Slovenije se vedno znova ob koncu aprila spominjajo, ko so pod vodstvom selektorja Matjaža Seklja (na fotografiji) tudi presenetili konkurenco in obstali v družbi najboljših. Takrat, 26. 4., so risi za uvod visokoKdo je dosegel prvi gol za Slovenijo na prvenstvu v Göteborgu?3. Datum 30. april si je za vekomaj zapomnila nekoč(na fotografiji). Novosadčanka madžarskih korenin (zato je tudi izvirno njeno ime Mónika Szeles) je leta 1993 preživela atentat na igrišču v Hamburgu, ko jo je z nožem napadel neprištevni gledalec Günter Parche.Kje je to bilo?