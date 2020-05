Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (6)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (29. 4.):

1. A) Wesley Sneijder; 2. C) Marcel Rodman; 3. A) Melbourne.

A) Zoran Ubavić

B) Aleš Čeh

C) Samir Zulić

A) 17

B) 22

C) 31

A) Tigran Petrosjan

B) Vasilij Smislov

C) Mihail Botvinik

1. Prav na današnji dan, 6. maja 1992, jev njihovih vratih je bil zanesljiv Marko Simenunovič, sicer doma iz Maribora, junak pa je bil strelec obeh golov. Kdo je bil to?2. Pred 50 leti,. Prizorišče jepogosto gostilo tekme najvišje ravni, v nasprotju s sedanjim kraljem slovenskega motokrosa Timom Gajserjem je njegov predhodnik Sašo Kragelj za točke SP nastopal tudi doma. Koliko dirk je od leta 1970 v Orehovi vasi štelo za SP?3. Peti mesec leta 1960 ostaja v čudovitem spominu mnogim, ki so v Latviji stiskali pesti za Mihalja Talja.in tako pristavil izjemen delež k nizu šampionov z območja tedanje Sovjetske zveze. Kdo od sodržavljanov je bil takrat njegov tekmec v dvoboju za lovoriko?