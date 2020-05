Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (7)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (6. 5.):

1.) C Samir Zulić; 2.) A 17; 3.) C Mihail Botvinik

A) East Stirlingshire

B) St. Mirren

C) Aberdeen

A) Hrvaška

B) Danska

C) Nemčija

A) Paavo Nurmi

B) Al Oerter

C) Usain Bolt

1.. Vanjo se je zapisal z uspehi Manchester Uniteda, ki ga je vodil kar 26 sezon in z njim osvojil 38 lovorik: med drugim dva naslova v ligi prvakov (1999 in 2008), pokal pokalnih zmagovalcev 1991 in 13 trofej v angleškem prvenstvu. Zapisano je ostalo tudi, da so ga v trenerski karieri le enkrat odpustili. Kateri klub ga je odslovil?2. Slovenska rokometna reprezentanca je osvojila svojo prvo kolajno na velikih tekmovanjih leta 2004 na domačih tleh. Na evropskem prvenstvu se je uvrstila v veliki finale v dvorani Tivoli, v katerem je doživela drugi poraz – v dvoboju z Nemčijo je klonila s 25:30.. Kdo je bil uspešnejši z 31:24?3) Carl Lewis je bil v letih 1983-1996 vladar atletskih tekmovanj, saj je serijsko osvajal odličja v teku na 100 in 200 m, štafeti 4x100 m in skoku v daljavo. V njegovi zbirki je tudi devet zlatih olimpijskih kolajn, na OI 1996 v Atlanti pa mu je uspel redek podvig.. Eden med njimi je bil atlet, kdo?