Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (8)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (9. 5.):

1.) B St. Mirren; 2.) C Nemčija; 3.) B Al Oerter

A) boj Olimpije in Veleža za 1. mesto na lestvici

B) brezplačen vstop na štadion

C) poslovilna tekma Danila Popivode za Olimpijo

A) Jure Zdovc

B) Marko Elsner

C) Srečko Katanec

A) 10. mesto

B) 11. mesto

C) 14. mesto

1. Na kultnem štadionu za Bežigradom so beležili različne mejnike:pa je ostal zapisan kot datum najbolj obiskane tekme v Ljubljani za točke jugoslovanskega nogometnega prvenstva.rekordnemu obisku pa je botrovala tudi ena od značilnosti te tekme – katera?2. Mesec maj je v devetdesetih prejšnjega stoletja pripadal tudi mednarodnemu teniškemu turnirju v Domžalah,. Ob koncu mu je z osrednje s tribune zaploskal tudi eden od cenjenih Slovencev iz ekipne športne panoge – kdo je bil to?3. Pred natanko 20 leti se je hokejska Rusija veselila svetovnega prvenstva, prvič po razpadu sovjetskega imperija na domačem ledu. Toda nato je za St. Peterburg sledilo hudo razočaranje.– katero mesto je zasedla?