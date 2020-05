Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (9)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (13. 5.):

1.) B brezplačen vstop na štadion; 2.) C Srečko Katanec; 3.) B 11. mesto.

A) Dunaj

B) Varšava

C) Praga

A) 69

B) 73

C) 62

A) Chris Evert

B) Billie Jean King

C) Pam Shriver

1. Konec tedna bodo oživela igrišča v nemški nogometni ligi. Prvo uradno prvenstvo je bilo na sporedu leta 1903, ko je imela nemška zveza 150 članic,, ki je nekoliko neobičajno izhajal iz druge države, ustanovili pa so ga nemški judje. V katerem mestu?2. Košarkarske tekme v ligi NBA so daljše kot tiste pod okriljem FIBA, saj morajo moštva odigrati 48 minut »neto« igre. Zaradi podaljškov se lahko podaljšajo,. Čeprav je 9. novembra 1989 dosegel 53 točk, je njegov Seattle klonil v Milwaukeeju s 154:155 po petih podaljških, igral pa je rekordno število minut. Koliko?3.(na fotografiji) je po številu trofej najuspešnejša igralka v zgodovini tenisa. V 70. in 80. letih je zmagala na 167 turnirjih za posameznice, 18 za veliki slam, 332 tednov pa je bila številka 1 na svetovni lestvici.. S kom?