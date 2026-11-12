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Kako je sprememba pravil v ligi prvakov prekrižala načrte ACH Volleyja?

Ljubljančani danes ob 20. uri v Tivoliju gostijo Orion Stars v kvalifikacijah za ligo prvakov. Za napredovanje brez zlatega niza potrebujejo novo zmago.
ACH Volley gre ob 20. uri brez taktiziranja pred svojimi navijači po zmago. Foto ACH Volley
Galerija
ACH Volley gre ob 20. uri brez taktiziranja pred svojimi navijači po zmago. Foto ACH Volley
N. Gr.
12. 11. 2026 | 13:50
2:23
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Odbojkarji ACH Volleyja bodo danes ob 20. uri v Tivoliju proti nizozemskemu Orion Starsu lovili uvrstitev v zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov. Na gostovanju v Doetinchemu so slavili s 3:0, vendar sta bila prva dva niza tesna, dobili so ju s 25:23 in 28:26. Šele v tretjem, ki se je končal s 25:14, so se izraziteje oddaljili od nizozemskih prvakov.

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Odbojkarji ACH Volley so izvrstno začeli evropsko sezono

»Tekma ne bo enostavna, saj bodo šli Nizozemci na vse ali nič,« opozarja trener Igor Kolaković. Od svojih igralcev pričakuje, da bodo uveljavili kakovost in zaustavili goste, veseli pa se tudi podpore domačih navijačev. Na prvi tekmi je bil pri Ljubljančanih s 15 točkami najučinkovitejši Rok BračkoTonček Štern jih je dodal 14, Marko Ivović pa 11. Pri Orionu je s 14 točkami izstopal Youri Ebbelaar.

Slovenski odbojkarji bi bili po nekdanjih pravilih že na pragu napredovanja, zdaj se bodo morali dokazati še enkrat. Foto Jože Suhadolnik
Slovenski odbojkarji bi bili po nekdanjih pravilih že na pragu napredovanja, zdaj se bodo morali dokazati še enkrat. Foto Jože Suhadolnik

Pomembna novost je način odločanja o napredovanju. Po prejšnjem sistemu bi ACH po zmagi s 3:0 na povratni tekmi zadostovala dva osvojena niza, zdaj pa šteje število zmag. Če bi Nizozemci danes zmagali s katerimkoli izidom, tudi s 3:2, bi o napredovanju odločal zlati niz do 15 točk z najmanj dvema točkama razlike. Ljubljančani zato za neposreden preboj potrebujejo novo zmago, sicer bodo morali dobiti še dodatni niz.

»V Doetinchemu sta se prva dva niza končala na razliko, zato končni izid ne odraža povsem dogajanja na igrišču,« opozarja tudi libero Jani Kovačič. Poudarja, da ACH ne sme pasti pod raven dosedanjih predstav, saj bi se lahko znašel v težavah. Ljubljančani bodo znova brez poškodovanega Tineta Urnauta, težave pa imata tudi Uroš Planinšič in Jošt Kržič

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