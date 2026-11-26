Kaj imata skupnega Športni center Ilirija z olimpijskim bazenom in t. i. športni otok pred stanovanjskim blokom? Pripovedujeta isto ljubljansko zgodbo. Prvi omogoča razvoj plavanja in drugih panog, drugi približuje gibanje vsakdanjemu življenju meščanov. Toda njuna skupna vrednost se pokaže šele v trenutku, ko ju napolnijo ljudje. Prav to je izhodišče pogovora z mag. Samom Logarjem, ljubljanskim podžupanom, pristojnim za šport: mesto namreč gradi zahtevne športne centre, hkrati pa širi možnosti, da bi se z rekreacijo redno ukvarjalo čim več prebivalcev prestolnice. Prav zato Logar nadaljnji razvoj športa povezuje s kontinuiteto mestnega vodstva in podporo Zoranu Jankoviću za nov štiriletni mandat. Njegov argument izhaja iz izkušnje sodelovanja z županom: poznavanje mesta, povezovanje različnih področij in sposobnost izvedbe so po njegovi oceni dragocena podlaga za nadaljevanje.

»Vizija Ljubljane 2045 in Strategija športa 2035 zahtevata voditelja, ki zna dokazljivo povezati šport, zdravje, prostor, šole, društva, soseske in skupnost v enotno razvojno smer,« poudarja. Pri pojasnilu je Logar izpostavil primerjavo, ki jo športni svet dobro razume. »Tako kot uspešen trener ne menja sistema sredi sezone brez razloga, tudi Ljubljana potrebuje kontinuiteto, da začrtani razvoj pripelje do rezultatov. Oseba, kakršna je sedanji župan, je jamstvo za nadaljevanje in dokončanje naštetih projektov,« je prepričan Logar, podžupan, ki ne prihaja iz vrst Jankovićeve liste LZJ. Preberite, kaj nam je zaupal ljubljanski podžupan, ki v zadnjih letih pristojen za šport, in kakšne številke v športu krasijo slovensko metropolo.