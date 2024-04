Kakor legendarni Bubka viša globalne mejnike

V nadaljevanju preberite:

Zgodovina se ponavlja. Marsikje, a tudi v športu. Nekoč je Sergej Bubka zaradi denarnih nagrad po centimeter in centimeter izboljševal svetovne rekorde v skoku s palico, zdaj to počne Armand Duplantis. Tako je bilo tudi za začetek letošnje diamantne lige v Xiamenu na Kitajskem, nova globalna najboljša znamka, ki jo je dosegel v prvem poskusu, je 624 cm. »Mondo je fenomen in zunajserijski, ima neko specifično tehniko, iz svojega zaleta prenese toliko energije v palico, da preprosto poleti čez tistih šest metrov. Res toliko je pač zelo boljši od drugih, da preprosto nima doraslega tekmeca. Je nadarjen, veliko je delal za to, kjer je zdaj,« o njem pravi slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej.