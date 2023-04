Kakovostni pogled proti vrhu

Bled bo med 25. in 28. majem gostil evropsko prvenstvo v veslanju. Kot poudarjajo pri Veslaški zvezi Slovenije in organizacijskem odboru, so dobro pripravljeni na dogodek. Prav tako pa je selektor Jan Ilar zadovoljen tudi s pripravljenostjo svojih varovancev. Ocena je, da se po določenem upadu vrhunskih izidov Slovenija znova lahko kosa z najboljšimi državami v tem športu.

»Zato so pričakovanja pred EP ustrezno visoka. V zadnjih letih se vidi napredek, računamo, da bo to EP dodatna prelomnica v izidih naših ekip. Za nas kot organizatorje pa pričakujemo, da bo tudi neka prelomnica in ambicija za to, da v naslednjih letih morebiti spet gostimo SP na Bledu,« je povedal predsednik organizacijskega odbora in Veslaške zveze Slovenije Jošt Dolničar.

Pojasnil je, da bo tekmovanje na visoki ravni, saj bodo najboljše veslaške države na EP prišle s polnimi ekipami. Na EP bo sodelovalo 40 držav. Lepe številke v smislu izidov pričakuje selektor Ilar, ki bo dokončno reprezentanco za EP dobil po uvodni tekmi svetovnega pokala v Zagrebu (5. do 7. maj). Glede na opravljeno pa pričakuje, da se ne bo veliko spreminjala. V reprezentanci A je letos peterica veslačev. Udarno ime ekipe ostaja lahki skifist Rajko Hrvat, veliko pričakujejo od dvojca brez krmarja Nika Krebsa in Jake Časa, v skifu bosta slovenske barve branila Filip Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek.

»To so veslači, ki so že v pretekli sezoni uspešno nastopali za reprezentanco. Pripravljenost se je še izboljšala, tako da pričakujem, da bodo moja pričakovanja izpolnjena na naslednji tekmi,« je dejal Ilar in nadaljeval, da je za njimi intenzivno pripravljalno obdobje, ki je potekalo od oktobra do marca, tudi v Skradinu in Sevilli. »Vse začrtane aktivnosti smo izvedli. Skupni obseg je bil 50 dni veslanja, ki ga v običajnih razmerah v Sloveniji ne bi mogli izvesti,« je pojasnil. Ilarja z optimizmom navdajajo tudi meritve in testiranja, ki kažejo individualni napredek večine kandidatov.

Bled je sicer v zgodovini gostil že precej velikih tekmovanj, med drugimi svetovna prvenstva v letih 1966, 1979, 1989 in 2011, evropsko prvenstvo 1956, tekme svetovnega pokala 2010 in 2015 ter tudi veteransko SP 2017.