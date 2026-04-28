Kalifornijsko sonce je najboljšo vseh časov privabilo iz pokoja

Trend športnikov, ki že globoko v srednjih letih življenja še vedno sanjajo o vrhu in zmagah na največjih tekmovanjih, se nadaljuje. Kar je v Cortini letos pozimi uprizorila Lindsey Vonn (in skorajda plačala strahotno ceno), bo na domačih olimpijskih igrah v Los Angelesu čez dve leti poizkušala ponoviti Allyson Felix. Najuspešnejša ameriška atletinja, ki je kolajne osvojila na kar petih zaporednih olimpijskih igrah, se pri 40-letih vrača v tekmovalni pogon. »Zakaj pa ne, dajmo vse skupaj postaviti na glavo,« se s pomisleki javnosti ne obremenjuje izjemna šprinterka.

Sodobna medicina in velik napredek v procesu treninga športnikom omogočata, da tudi v petem desetletju življenja še tekmujejo na najvišji ravni. Tako je LeBron James še vedno med najboljšimi košarkarji sveta in v Kaliforniji nad vodo ohranja upe Luke Dončića, Tom Brady je bil najboljši igralec ameriškega nogometa vse do upokojitve 1. februarja 2023, ko je bil star kar 45 let. Potem je tukaj primer Lindsey Vonn, niti Tiger Woods še ni obupal nad kariero, znane primere najdemo tudi v športnih panogah.