Kam je izginil Lewis Hamilton?

Ljubljana – Navijači Lewisa Hamiltona, ki si je lani pridirkal že svoj šesti naslov svetovnega prvaka v formuli 1 (po letih 2008, 2014, 2015, 2017 in 2018), se sprašujejo, kam se je izgubil njihov ljubljenec. V zadnjih dneh je tako rekoč izginil z družbenih omrežij, na katerih se sicer redno (po)javlja.



Angleški dirkaški šampion ima stanovanje v Monaku, skoraj dvajset milijonov evrov vredno vilo v Londonu in 35 milijonov evrov vredno luksuzno stanovanje v New Yorku, toda njegove sledi zdaj vodijo v jugovzhodno Azijo. V prejšnjem tednu naj bi ga opazili v deskarskem raju Canggu na Baliju, kjer naj bi vzdrževal vrhunsko telesno pripravljenost. Treniral naj bi trikrat na dan in obenem skrbno pazil na prehrano.



Vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff tega ni potrdil, je pa zaupal, da se s Hamiltonom sliši vsak drugi dan. Kje torej 35-letni Anglež čaka na začetek letošnjega svetovnega prvenstva v formuli 1, za katero naj bi zeleno luč prižgali 5. julija v Spielbergu, je glavni in odgovorni v nemškem moštvu zadržal zase.